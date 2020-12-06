شكرا لقرائتكم خبر عن ميك شوماخر.. «فرخ البط عوام» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز الألماني ميك شوماخر، نجل أسطورة الفورمولا واحد الأسبق ميكايل، لقب بطولة العالم للفئة الرديفة فورمولا 2 الأحد على حلبة صخير البحرينية.

وأكد شوماخر (21 عاماً)، أن «فرخ البط عوام» بعدما حل في سباق البحرين في المركز الثامن عشر، متقدماً بفارق 14 نقطة عن وصيفه البريطاني كالوم إيلوت الذي حل عاشراً في السباق.

وكان ختام ميك شوماخر مميزاً مع فورمولا 2 قبل انتقاله إلى فورمولا1 مع فريق هاس الأمريكي في العام المقبل.

وأنهى شوماخر البطولة برصيد 215 نقطة متقدماً بفارق 14 نقطة على البريطاني إيلوت و15 نقطة على الياباني يوكي تسونودا الذي من المتوقع تصعيده أيضاً إلى فورمولا 1 مع فريق ألفا تاوري المملوك لرد بول.

وتسبب تضرر الإطار في خضوع شوماخر لوقفة صيانة في اللفة 15 ليتراجع إلى المركز الأخير.

وقال شوماخر عن فوزه باللقب: «الوضع كان سيصبح أفضل كثيراً لو حظيت بسباق أفضل. لكن بغض النظر عن ذلك فعلنا الكافي».

وأضاف: «الحقيقة أنا مفعم بالمشاعر. لا أدرك أو أشعر مثل البطل حتى الآن. أنا بحاجة إلى أيام عدة لإدراك ذلك».