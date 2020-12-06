مباشر.. ليفربول 1 - 0 وولفرهامبتون.. صلاح يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تغطية مباشرة لمواجهة ليفربول وولفرهامبتون، في الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ ليفربول بالتشكيل التالي: كيلير، ويليامز، ماتيب، فابينو، روبرتسون، هيندرسون، فينالدوم، جونز، ماني، صلاح، وفيرمينو.

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 21 نقطة نفس رصيد ليستر سيتي، وفي حال فوزه سيقاسم توتنهام الصدارة، وأما وولفرهامبتون فيحتل المركز العاشر برصيد 17 نقطة، نفس رصيد ساوثهامبتون، وإيفرتون، ووستهام.

نجح محمد صلاح في تسجيل هدفا في الدقيقة 24، بعد خطأ من كودي مدافع وولفرهامبتون، ليقتنصها صلاح ويسجلها في مرمى باتريسيو مسجلا الأول للريدز.