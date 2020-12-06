إنبي لمصراوي: قررنا تأجيل بيع أسامه جلال.. والأهلي والزمالك يرغبان في ضمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي أن أسامه جلال مدافع الفريق مستمر مع فريقه خلال الفترة الجارية ولن ينتقل لأي نادي.

وأشار عبد الناصر في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن هناك مفاوضات من جانب الأهلي والزمالك حاليا لضم اللاعب ولكن سيتم حسمها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف: "إنبي ليس لديه مانع في بيع أسامه جلال خلال الفترة المقبلة، إدارة النادي لن تقف عائق أمام مستقبل اللاعب".

واختتم: "أسامه لاعب مميز ويمتلك مقاومات كبيرة وسيكون من أفضل المدافعين في تاريخ مصر مستقبلًا".

الجدير بالذكر أن فترة الانتقالات الصيفية في مصر ستنتهي بنهاية اليوم، الأحد، على أن تبدأ الانتقالات الشتوية في فبراير المقبل.