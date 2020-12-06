شكرا لقرائتكم خبر عن 55 منتخبًا تتنافس على 13 مقعدًا بالمونديال.. وصراع خاص على وصافة المجموعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الإثنين، صوب مدينة زيوريخ السويسرية لمتابعة إحدى الخطوات المهمة على طريق بطولة كأس العالم المقبلة، والمقررة عام 2022 في قطر.

ويستضيف مقر الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) في زيوريخ فعاليات قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022، والذى يمثل ضربة البداية على طريق المنتخبات الأوروبية للصراع على مقاعد المونديال، حيث ترسم القرعة الخريطة لكل من المنتخبات الراغبة في التأهل.

وعلى عكس المعتاد، ستجرى القرعة هذه المرة كحدث افتراضى، من خلال مشاركة مسؤولى المنتخبات الـ55 المشاركة في التصفيات عن بعد، في ظل الإجراءات المشددة المتبعة للحد من تفشى الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وكان مقررًا أن تجرى هذه القرعة في 29 نوفمبر المنقضى، ولكنها تأجلت إلى السابع من ديسمبر الحالى، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وكانت المنتخبات الـ55 وُزعت على 6 مستويات مختلفة بناء على موقعها في التصنيف العالمى الصادر عن الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) في نوفمبر المنقضى.

وضمت كل من المستويات الخمسة الأولى 10 منتخبات، فيما ضم المستوى السادس 5 منتخبات فقط.

وتتصارع هذه المنتخبات الـ55 على 13 مقعدا في المونديال الذي يقام للمرة الأولى في العالم العربى ومنطقة الشرق الأوسط، علمًا بأن هذه التصفيات من المقرر أن تشهد 259 مباراة على مدار عام كامل ما بين 24 مارس 2021 حتى 29 مارس 2022.

وكان الفيفا قد كشف قبل أيام عن التصنيف الذي تم من خلاله توزيع المنتخبات الأوروبية على 6 مستويات قبل هذه القرعة.

ويضم المستوى الأول منتخبات بلجيكا وفرنسا وإنجلترا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا والدنمارك وألمانيا وهولندا.

وتوزع هذه المنتخبات على المجموعات العشر المقررة في التصفيات، ثم توزع المنتخبات الـ45 الأخرى بالقارة على المجموعات العشر من خلال القرعة، بحيث تضم كل مجموعة من المجموعات الخمس الأولى خمسة منتخبات فقط بواقع منتخب من كل من المستويات الخمسة الأولى مع عدم وجود أي من منتخبات المستوى السادس في هذه المجموعة.

وفى المقابل، تضم كل من المجموعات من السادسة إلى العاشرة 6 منتخبات بواقع منتخب واحد من كل مستوى من المستويات الستة التي صُنفت عليها المنتخبات الـ55 طبقًا لتصنيفها العالمى.

وتمنح القرعة أفضلية لمنتخبات بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بوضع كل منها في مجموعة من المجموعات التي تضم خمسة منتخبات فقط.

وتتنافس المنتخبات في كل مجموعة مع بعضها سويًا بنظام دورى من دورين، وذلك خلال الفترة من مارس حتى نوفمبر 2021.

وتتأهل المنتخبات العشرة التي تتصدر هذه المجموعات في نهاية التصفيات إلى مونديال 2022 مباشرة، فيما تخوض المنتخبات العشرة التي تحتل المركز الثانى في هذه المجموعات ملحقا فاصلا.

كما يخوض الدور الفاصل أفضل اثنين من المنتخبات الفائزة بصدارة مجموعات بطولة دورى أمم أوروبا في نسختها الثانية 2020- 2021 حال عدم تأهلهما مباشرة عبر التصفيات الأوروبية المرتقبة وعدم تأهلهما للدور الفاصل من خلال التصفيات.

ولأسباب سياسية، ستعمل القرعة على منع بعض المواجهات من خلال عدم وضع منتخبات معينة سويًا في نفس المجموعة، وهذه المواجهات المحظورة، هي أرمينيا مع أذربيجان، وجبل طارق مع إسبانيا، وكوسوفو مع أي من البوسنة والهرسك وصربيا وروسيا، إضافة للمواجهة بين روسيا وأوكرانيا. وبعد حسم المقاعد العشرة الأولى للقارة الأوروبية في المونديال من خلال المجموعات العشر في التصفيات، ستكون الفرصة سانحة أمام 12 منتخبا في الدور الفاصل للصراع على 3 مقاعد أخرى للقارة في المونديال.

وتوزع المنتخبات الـ12 في هذا الملحق الفاصل على 3 مسارات بكل منها 4 منتخبات تتنافس بنظام دور قبل نهائى من مواجهة واحدة، ثم نهائى من مباراة واحدة أيضا، ليصعد الفائز في نهائى كل مسار إلى النهائيات.

وتقام مباريات الدور قبل النهائى في هذا الملحق الفاصل على ملاعب أفضل ستة منتخبات من بين المنتخبات العشرة التي احتلت المركز الثانى في مجموعاتها بالتصفيات.

وفى المقابل، ستحدد الملاعب التي تقام عليها المباريات النهائية في الملحق الفاصل من خلال قرعة.

وتجرى فعاليات دور المجموعات في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال عبر 10 جولات تبدأ في 24 و25 مارس 2021 وتنتهى في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر من العام نفسه، فيما تقام فعاليات الدور قبل النهائى بالملحق الفاصل يومى 24 و25 مارس 2022، ثم تقام فعاليات الدور النهائى بالملحق الفاصل في 28 و29 من الشهر نفسه.