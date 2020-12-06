شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يحذر لاعبي الزمالك من مفاجآت «النحاس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، لاعبي فريقه من التعثر أمام المقاولون.

ويلتقي الزمالك، مع المقاولون، السبت، ضمن مباريات الجولة الأولي لمباريات الدوري.

وشدد «باتشيكو»، خلال الجلسة التي جمعته بلاعبيه،الأحد، على خطورة المفاجآت التي يلجأ إليها عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون، والتي تتمثل في الرقابة اللصيقة على مفاتيح لعب المنافس، مع الاعتماد على الارتداد السريع من الدفاع للهجوم، في حالة امتلاك الكرة.

وينتظر أن يعقد «باتشيكو» جلسة مع لاعبيه، الاثنين، لمشاهدة ملخص لمباراة المقاولون الأخيرة، أمام بطل جيبوتي في البطولة الكونفدرالية.