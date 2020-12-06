شكرا لقرائتكم خبر عن 25 فرد لكل ناد لحضور مباريات الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حددت اللجنة الخماسية، التي تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، 25 فرد لكل ناد لحضور مباريات الدوري.
وطالبت اللجنة، الأندية بإرسال كشوف بالأسماء التي ستحضر المباريات من أعضاء المجلس، والإدارات التنفيذية بالنادي، قبل المباراة بـ 72 ساعة.
وسترسل اللجنة، القوائم مجمعة إلى مديريات الأمن التابعة لها الاستادات التي ستقام عليها المباريات، لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بدخولهم لملاعب المباريات.
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