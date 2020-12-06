شكرا لقرائتكم خبر عن «كهربا» يعادل «الشاطر».. ويرفع الكأس ‏مع 3 أندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد فريق الكرة بالنادى الأهلى الثلاثية وتُوج بلقب كأس مصر على ‏حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي احتضنها ‏ملعب برج العرب بالاسكندرية، عقب أيام قليلة من تربعه على عرش ‏الكرة الإفريقية وصعوده على منصة التتويج لرابطة دورى الأبطال على ‏حساب غريمه التقليدى الزمالك، فضلاً عن عناقه لدرع الدورى الممتاز، ‏محققاً إنجازاً كبيراً هذا الموسم، في الوقت الذي تنتظر جماهيره حسمه ‏لقباً جديداً هو السوبر الإفريقى في مواجهة نهضة بركان المغربى في ‏ديسمبر الجارى.‏ الأهلى رفع رصيده من الألقاب إلى الرقم 139 بطولة حققها فريق الكرة ‏بالنادى عبر تاريخه، والتى جاءت بواقع 42 لقباً ببطولة الدورى ‏المصرى الممتاز، و37 بكأس مصر، و11 بالسوبر المحلى، و16 ‏تتويجاً بدورى منطقة القاهرة و7 بكأس السلطان حسين، ولقب بكأس ‏الجمهورية العربية المتحدة، أما على المستوى القارى فيمتلك المارد ‏الأحمر في جعبته 21 لقباً تضعه على عرش أندية القارة السمراء، بواقع ‏‏9 لدورى الأبطال و6 للسوبر الإفريقى و4 لإفريقيا أبطال الكؤوس ولقب ‏بكل من الكونفدرالية والأفروآسيوى، وبالنسبة لفتوحاته العربية فنال أبناء ‏التتش 4 ألقاب عربية هي كأس النخبة مرتين والبطولة العربية أبطال ‏الدورى مرة وأبطال الكأس مرة واحدة أيضاً.‏

ويشارك الأهلى في كأس العالم للأندية بالدوحة في فبراير من العام ‏المقبل للمرة السادسة عبر تاريخه، حيث سبق أن كان أول فريق عربى ‏وإفريقى يحقق ميدالية بالمسابقة العالمية حينما أحرز برونزية نسخة ‏‏2006، كما أن الأهلى بات قادراً على إنهاء العام الجارى رافعاً رصيده ‏من الألقاب للرقم 140 حين يواجه نهضة بركان على لقب السوبر ‏الإفريقى في ديسمبر الجارى. ‏

‏واستطاع محمود كهربا، جناح فريق النادى الأهلى، وصاحب هدف ‏فريقه الوحيد في المباراة النهائية لكأس مصر، معادلة رقم إسلام الشاطر، ‏نجم الكرة المصرية السابق، وأصبح اللاعب الثانى في مصر خلال ‏القرن الحالى الذي يظفر بلقب كأس مصر مع 3 أندية مختلفة، حيث حققه ‏مع إنبى في موسم 2011، ومع الزمالك في أعوام 2015 و2016 و‏‏2019، قبل أن ينال اللقب مع الأهلى في 2020، في حين أن الشاطر قد ‏عانق كأس مصر مع كل من الإسماعيلى في عام 2000، والأهلى في ‏‏2006 و2007 وحرس الحدود في 2009 و2010.‏