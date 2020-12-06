شكرا لقرائتكم خبر عن التتويج بالكأس يرفع مكافأة كل لاعب في الأهلي إلى ربع مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عمت الأفراح النادى الأهلى وجماهيره، احتفالا بتتويج الفريق الكروى الأول بكأس مصر للمرة الـ37 في تاريخه، بعد الفوز ‏على طلائع الجيش، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول في نهائى الكأس، وانتهت بضربات الترجيح 3-2، بعد انتهاء الوقتين ‏الأصلى والإضافى للمباراة بالتعادل ‏الإيجابى بهدف بكل فريق.‏

وتسلم الفريق الكأس عقب انتهاء مباراة الطلائع، واحتفل محمود الخطيب، رئيس النادى، بتسليمهم الدرع، واحتفل اللاعبون عقب المباراة بالتتويج بالبطولة الثالثة بعد أن حصد الفريق بطولة الدورى المحلى والبطولة الإفريقية.

وتحولت غرفة خلع الملابس إلى قاعة أفراح في ظل احتفال اللاعبين بالرقص والغناء، وتصدر المشهد محمد الشناوى، والذى ساهم في حصد الكأس وقبل الدورى والبطولة الإفريقية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن فوز الأهلى بالكأس رفع حصيلة مكافأة كل لاعب الموسم الحالى إلى ربع مليون جنيه إجمالى مكافآت الفوز بالثلاثية، وكان المجلس قد صرف 10 ملايين جنيه مكافآت إفريقيا قبل مواجهة الكأس لتحفيز اللاعبين ووعد مجلس الإدارة بإقامة احتفالية عالمية تليق بالتتويج بثلاثة بطولات لأول مرة منذ 2006.

ومن جانبه أعرب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول للكرة، عن سعادته ‏الكبيرة، وقال موسيمانى: «هناك أشخاص مهمون جدا لا بد أن أوجه لهم الشكر، في مقدمتهم محمود ‏الخطيب، رئيس النادى، ومجلس الإدارة، الذي منحنى الفرصة لقيادة الفريق، ثم اللاعبون الذين ‏يصنعون الفارق دائمًا، وعائلتى بكل تأكيد، هؤلاء لهم لكل الشكر، بالإضافة بالطبع إلى الجهاز المعاون».‏

وأضاف المدير الفنى: «عندما كنت موجودًا مع فريق صن داونز في جنوب إفريقيا خرجنا من ‏بطولة دورى أبطال إفريقيا، ولكن القدر أعادنى من جديد إلى البطولة حتى أتوج بها مع الأهلى».‏

وشدد موسيمانى على أن الأهلى أمامه بطولتان مقبلتان، ولا بد أن يكافح ويقاتل للتتويج بهما، وأنه سوف يبحث عن ذلك بكل قوة.‏

وأوضح المدير الفنى أن فريق طلائع الحيش فريق جيد وقدم مباراة جيدة، ولكن في النهاية ‏حقق الأهلى الفوز في المباراة وتوج باللقب. ‏

واختتم بيتسو موسيمانى تصريحاته قائلا: «هؤلاء اللاعبون يكتبون التاريخ منذ جيل أبوتريكة ‏وزملائه.. سعيد جدا بالوجود مع الأهلى، وأتمنى أن أحقق المزيد من البطولات وإسعاد ‏الجماهير الداعمة للفريق».‏

فيما أشار على معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، إلى أن الثلاثية التاريخية تحققت بفضل مجهود كبير من جميع عناصر الفريق، وأنها ستمنح الفريق دوافع كبيرة خلال تحضيراته للموسم الجديد.

وقال معلول إن الفريق ما زال قادرًا على حصد المزيد من البطولات، مؤكدًا أن لاعبى الأهلى يسعون لتحقيق الخماسية من خلال الفوز بلقبى السوبر الإفريقى والمحلى، مهنئًا جماهير الأهلى ومجلس إدارة النادى على هذا الإنجاز الكبير.

وقال طاهر محمد طاهر، لاعب: «هذه بطولة تُحسب في تاريخى، لأنها الأولى مع الأهلى، وحلمى أن أحقق الفوز بالمزيد من البطولات مع الأهلى.. وأبارك لكل جماهير الأهلى على الفوز بـ3 بطولات هذا الموسم.

فيما أكد بدر بانون، مدافع الفريق، أن اللاعبين قدموا مباريات كبيرة خلال الفترة الماضية، وخلال أقل من ‏أسبوعين خاضوا لقاءين في منتهى الصعوبة، الأول أمام الزمالك في نهائى دورى أبطال ‏إفريقيا، ونجح الفريق في الفوز والتتويج باللقب، والمباراة الثانية أمام طلائع الجيش اليوم في ‏نهائى كأس مصر، واستطاع الفريق أن يتوج أيضًا باللقب ويجمع بين الثلاثية هذا الموسم.‏

وقال محمد الشناوى إن كأس مصر بطولة في غاية الأهمية ولا تقل عن أي بطولة أخرى ‏توج بها الأهلى، خاصة أنها أسهمت في الجمع بين الثلاثية «دورى عام وبطولة كأس مصر ‏ودورى أبطال إفريقيا»، وهو ما يعد إنجازًا يحسب للجيل الحالى من اللاعبين الذين بذلوا ‏أقصى جهد على مدار الموسم.‏