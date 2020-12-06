شكرا لقرائتكم خبر عن قبل السفر إلى تونس.. وزير الرياضة يزور معسكر منتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مؤازرة منتخب مصر للشباب، خلال معسكره الذي يقيمه استعدادًا للمشاركة في تصفيات بطولة أمم أفريقيا، والتي ستقام في تونس خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر 2020.

وأكد «صبحي» على مؤازرة المنتخب المصري للشباب لكرة القدم بقيادة ربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب، خلال تصفيات بطولة أفريقيا في تونس، والتي يتنافس فيها منتخبات «مصر -المغرب -الجزائر -تونس -ليبيا»، ويتاهل من هذه التصفيات منتخبين لبطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها في موريتانيا مارس 2021.

وأضاف «صبحي» أن وزارة الشباب والرياضة تدعم كل المنتخبات القومية في جميع الألعاب لتنافس على البطولات الدولية، حيث أن الوزارة تعمل على تذليل كل العقبات للمنتخب، وذلك قبل سفرهم إلى تونس في 13 ديسمبر الحالي للمشاركة في تصفيات بطولة أمم أفريقيا.