شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. «خليفة أحمد فتحي» أفضل ظهير أيمن في الدوري المصري المنقضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسدل الستار عن أصعب وأطول المواسم في تاريخ الكرة المصرية بتتويج الأهلي باللقب ال 41 في تاريخه وتأهل الأهلي والزمالك لدوري ابطال افريقيا وتأهل بيراميدز والمقاولون العرب للكونفدرالية الافريقية، سلسلة الأفضل هي سلسلة نعرض لكم أفضل اللاعبين خلال وأفضل الفرق وفقًا للاحصائيات خلال الموسم «مصدر الاحصائيات منصة Instats لتحليل الأداء».

في هذا التحليل سنتناول مركز الظهير الأيمن،كالمعتاد في التحليلات السابقة سنتناول الجانب الهجومي والجانب الدفاعي والجانب الانضباطي.

على مستوي المشاركات يتصدر القائمة على فوزي الظهير الأيمن لانبي 31 مباراة، ثم حسن مجدي حسن حرس الحدود ومحمد هاني الأهلي ب 30 مباراة ثم علاء عطا اف سي مصر وأحمد فهمي طنطا 29 مباراة ثم كريم العراقي النادي المصري وعمر جابر بيراميدز والان كيمبادي الجونة ب27 مباراة.

البداية كالمعتاد بالجانب الهجومي سواء كان تسجيل أهداف أو صنع أهداف، باهر المحمدي الدراويش يتصدر القائمة بتسجيله هدفين من ركلتي جزاء، ثم محمد هاني وعمر جابر وكريم العراقي وعصام صبحي المقاصة ومحمود نعيم أسوان وحسن مجدي حرس الحدود بهدف واحد.

على مستوي صناعة الأهداف يتصدرها محمد هاني ب 4 أهداف ثم الان كيمبادي وأحمد توفيق بيراميدز ب 3 أهداف ثم على فوزي وحسن مجدي وعصام صبحي وعبدالرحمن فاروق الانتاج الحربي بهدفين.

الفاعلية على المرمي يتصدرها عمر جابر ب 26 تسديدة ثم احمد توفيق 20 ثم الان كيمبادي 19 ثم احمد فهمي طنطا 16 وحسن مجدي الحدود 15 تسديدة، مع سرد الارقام يلاحظ تواجد عمر جابر واحمد توفيق في الاحصائيات ذلك بسبب لعب عمر جابر في مركز الظهير الأيمن بالاضافة للاعب وسط خلال المباريات نفسها أو في مباريات مختلفة، وبالمثل أحمد توفيق لكن في الأصل المركز الأصلي للاعبان هو ظهير أيمن.

دقة التمريرات يتصدرها باهر المحمدي بنسبة 88% ثم عبدالله بكري 86% واحمد توفيق وحازم امام الزمالك ب83% ويأتي هاني ب 82%

التمريرات المفتاحية يتصدرها عمر جابر ب 33 تمريرة ثم احمد فهمي 29 تمريرة ثم محمد هاني 25 تمريرة ثم على فوزي انبي واسامة ابراهيم الاسماعيلي 17 تمريرة.

دقة الكرات العرضية يتصدرها حازم امام ب45% ثم محمود نعيم أسوان 44% ثم عصام صبحي المقاصة 41% ثم حسن مجدي حرس الحدود40% ثم كريم العراقي 37% ثم محمد هاني 36%

فقد الكرة /المباراة، يتصدر القائمة حازم امام ب 3.8 فقط احمد توفيق بيراميدز 4.1 ثم محمود نعيم 5.4 ثم عصام صبحي 5.8 وأخيرًا كريم العراقي 5.9 ويأتي محمد هاني سادسًا ب 6.1

على المستوي الدفاعي، والبداية مع استخلاص الكرة الثانية يأتي محمود نعيم أسوان ب 7.7 في المباراة ثم كريم العراقي 6.8 وحسن مجدي حسن 6.7 ثم عصام صبحي 4.6 وحازم امام 4.4

نسبة الفوز بالثنائيات يتصدرها حسن مجدي حسن حرس الحدود ب65% ثم محمود نعيم 64% ثم محمد هاني 58% ثم عصام صبحي وحازم امام 56% ثم كريم العراقي 53%.

الفوز بالكرات الهوائية يتصدرها محمود نعيم 75% ثم محمد هاني 65% ثم حسن مجدي 64% ثم عصام صبحي 58% ثم كريم العراقي 56%

استخلاص الكرات يتصدرها عصام صبحي ب4.4 في المباراة الواحدة ثم كريم العراقي 4.1 ثم محمد هاني 3.9 ثم محمود نعيم 3.8

الكرات المتوقعه المقطوعه خلال المباراة يتصدرها حسن مجدي حسن 7.2 ثم محمود نعيم 6.6 ثم كريم العراقي 6 ثم محمد هاني 5.3

وأخيرًا من الناحية الانضباطية في الصدارة محمد هاني وحسن مجدي حسن «2 كارت أصفر» ثم حازم امام 3 ثم كريم العراقي وعصام صبحي 4 وأخيرا محمود نعيم 5 انذار

[image:2:center]

مما سبق يكون الترتيب كالاتي:

المركز الاول: محمد هاني «الأهلي»

المركز الثاني: حسن مجدي «حرس الحدود» المنضم حديثًا لطلائع الجيش

المركز الثالث: محمود نعيم «أسوان» المنضم حديثًا لإنبي

المركز الرابع: كريم العراقي «النادي المصري»

المركز الخامس: عصام صبحي «مصر للمقاصة»