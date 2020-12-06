شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مدافعين كانوا الأفضل في الدوري الموسم الماضي.. هل يكررون تألقهم في 2021؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسدل الستار عن أصعب وأطول المواسم في تاريخ الكرة المصرية بتتويج الأهلي باللقب ال 41 في تاريخه وتأهل الأهلي والزمالك لدوري ابطال افريقيا وتأهل بيراميدز والمقاولون العرب للكونفدرالية الافريقية، سلسلة الأفضل هي سلسلة نعرض لكم أفضل اللاعبين خلال وأفضل الفرق وفقًا للاحصائيات خلال الموسم «مصدر الاحصائيات منصة Instats لتحليل الأداء».

في هذا التحليل نختار أفضل 5 مدافعين في الدوري المصري هذا الموسم (أفضل 5 قلب دفاع) وضعًا في الاعتبار أن سيكون هناك تحليلات أخرى لأفضل 5 مدافع ايمن و5 مدافع أيسر.

اختلفت أدوار المدافع عن القرن الماضي، فمع التطور الملحوظ في كرة القدم أصبح للمدافع أدوار أخرى بخلاف قطع الكرة والدفاع، أصبح من المطلوب لدي المدافع أن يكون له القدرة على التمرير وبناء الهجمات ولعب كرات مفتاحية أو كرات سانحة للتسجيل Key passes وأيضًا تسجيل الأهداف في الكرات الثابتة وخلافه.

هناك العديد من المعايير التي سنتطرق لها في السطور التالية مثل: عدد المشاركات (الدقائق) واحصائيات تخص المشاركة الهجومية مثل صنع الاهداف والتسجيل والتسديد وصنع الكرات المفتاحية ونسبة التمريرات الصحيحة وعدد مرات التمرير

وإحصائيات تخص الناحية الانضباطية مثل الحصول على كروت صفراء أو حمراء أو الفاولات المرتكبة

وإحصائيات تخص الناحية الدفاعية من حيث عدد مرات قطع الكرة وتشتيت الكرة الهوائي والارضي والفوز بالثنائيات

البداية بعدد دقائق المشاركة، يتصدر القائمة محمد سمير مدافع المقاولون العرب ب 3349 دقيقة وشارك في كل مباريات المقاولون العرب هذا الموسم يليه خالد سامي مدافع حرس الحدود 2893 دقيقة ثم ابراهيم القاضي مدافع اسوان 2869 دقيقة (انضم اللاعب لانبي منذ أيام) ثم محمود علاء مدافع الزمالك 2857 دقيقة خلال 30 مباراة وأخيرًا بازوكا مدافع الانتاج الحربي 2751 خلال 30 مباراة أيضًا.

نبدأ بأرقام الناحية الهجومية وخاصة تسجيل الأهداف، محمود علاء لاعب الزمالك في المقدمة حيث سجل 11 هدفُا بينهم 9 ركلات جزاء وأهدر علاء 3 ضربات جزاء، في المركز الثاني محمد سمير لاعب المقاولون العرب حيث سجل 5 أهداف بينهم ركلة جزاء وأهدر ركلتين وفي المركز الثالث رامي صبري مدافع انبي حيث سجل أيضًا 5 أهداف بينهم ركلتي جزاء ولم يهدر أي ركلة جزاء وفي المركز الرابع محمود رزق مدافع الاتحاد حيث سجل 4 اهداف ثم بازوكا مدافع الانتاج الحربي حيث سجل 3 اهداف بينهم ركلتي جزاء ولم يهدر أي ركلة.

على مستوي محاولات التسديد، سدد محمد سمير 49 تسديدة بينهم 23 على المرمي بنسبة 46% على المرمي، في المركز الثاني محمود علاء ب 31 تسديدة بينهم 16 على المرمي بنسبة 50% ثم بازوكا مدافع الانتاج 28 تسديدة بينهم 14 على المرمي بنفس النسبة ثم على جبر مدافع بيراميدز ورامي صبري مدافع انبي ب 14 و18 تسديدة منهم 8 على المرمي.

على مستوي صنع الأهداف الثلاثي أيمن اشرف مدافع الاهلي وفرانك كابوريه مدافع المقاولون وعبدالرحمن أسامة مدافع الانتاج صنع كل منهم هدفين خلال الموسم ولم يصنع أيًا من الأسماء السابقة لهذا الثلاثي أيه أهداف خلال الموسم.

على مستوي التمريرات والتمريرات الصحيحة يتصدر القائمة خالد رضا مدافع دجلة ب91% نسبة تمريرات صحيحة و1332 تمريرة نظرًا لان الفريق دائمًا يقوم بالتحضير من الخلف ويمرر كثيرًا في المركز الثانية زميله محمود مرعي مدافع دجلة أيضًا ب 90% نسبة تمرير صحيح و1403 تمريرة وفي المركز الثالث محمد عبدالغني مدافع الزمالك 90% و812 تمريرة وفي المركز الرابع والخامس رامي ربيعة وأيمن اشرف ب 88% و1200 و1300 لكل منهم ويتواجد في القائمة أيضًا محمود علاء 86% وعلى جبر 86%والونش 86%.

على مستوي التمريرات المفتاحية يتصدر محمد سمير مدافع المقاولون القائمة ب 20 تمريرة ثم ابراهيم القاضي مدافع انبي 12 تمريرة وكل من محمود علاء ورامي ربيعة وأحمد سعيد أوكا مدافع اف سي مصر واسامة جلال مدافع انبي ب 7 تمريرات.

من الناحية الدفاعية، وعلى مستوي الفوز بالثنائيات يتصدر القائمة ب72% كل من: مهاب على مدافع طلائع الجيش والونش مدافع الزمالك وعلى جبر مدافع بيراميدز وخالد رضا مدافع وادي دجلة ثم ب 71% لوكا بدر مدافع الانتاج الحربي وأسامة جلال ورامي ربيعة 70% بينما محمود علاء وبازوكا ومحمد سمير من 61% ل65%.

على مستوي الفوز بالكرات الثانية يتصدر محمود علاء القائمة ب 299 مرة ثم ابراهيم القاضي 294 مرة ثم بازوكا 269 مرة والونش 243 مرة وأيمن أشرف 233 مرة

على مستوي قطع الكرات يتصدر ابراهيم القاضي القائمة ب 95 مرة ثم بازوكا مدافع الانتاج ومحمود رزق مدافع الاتحاد93 مرة ثم فاروق كابوري مدافع المقاولون 87 مرة

على مستوي توقع الكرات يتصدر القائمة ابراهيم القاضي ب 271 مرة ثم أيمن أشرف 233 مرة ثم خالد سامي مدافع حرس الحدود 232 مرة ثم محمود علاء مدافع الزمالك 222 مرة .

على مستوي الكرات المشتركة الرأسية نسبة فوز المدافعين بها كالاتي:

على جبر 75%، مهاب على مدافع طلائع الجيش 75% خالد سامي مدافع حرس الحدود 73% اسامة جلال ومحمود رزق والونش 71%.

بالنظر إلى كل الارقام والمعايير السابقة وتجميعها،يتضح ان الترتيب كالاتي:

قائمة المدافعين الأفضل في الدوري المصري 2019-2020

المركز الاول: محمود علاء مدافع الزمالك

المركز الثاني: محمد سمير مدافع المقاولون العرب

المركز الثالث: أيمن أشرف مدافع الاهلي

المركز الرابع: ابراهيم القاضي مدافع أسوان

المركز الخامس: محمود الونش مدافع الزمالك

واسامة جلال وعلى جبر ومحمود رزق وبازوكا ومهاب على وخالد سامي وخالد رضا في قائمة الأفضل.