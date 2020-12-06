شكرا لقرائتكم الزمالك يقترب من ضم عمر الوحش من الإسماعيلى قبل غلق باب القيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب نادى الزمالك من ضم عمر الوحش لاعب وسط الإسماعيلى قبل ساعات من غلق باب القيد، بعدما وصلت المفاوضات بين الزمالك والإسماعيلى لمراحل متقدمة، ومن المنتظر أن يوقع اللاعب على عقود الانتقال للزمالك خلال ساعات.

وسيحصل الإسماعيلى على خدمات كريم بامبو لاعب الزمالك ضمن بنود الصفقة، وسيحضر عمر الوحش إلى نادى الزمالك خلال ساعات للتوقيع فى حضور والده ووكيل اعماله أسامة حسين، فى وجود أشرف قاسم المشرف على الكرة بالزمالك.

من ناحية أخرى، أصدر أشرف قاسم بيان توضيحى عبر المركز الإعلامى للنادى فيما يخص موقف النادى من استكمال التعاقد مع أمير عادل المصرى من أصل دنماركى والذى كان محترفا فى الدورى الدنماركي، وقام الزمالك بالتوقيع معه والاتفاق على انضمامه رسميا لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل.

وأكد أشرف قاسم أن أمير عادل تم عرضه على الزمالك "ولكن حينما تم إبلاغ الأمر للبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الكروي، وتسلم بعض الفيديوهات الخاصه به طلب بمشاهدة اللاعب على أرض الواقع فى التدريبات من أجل حسم موقفه النهائى من انضمام اللاعب للزمالك، وتم إخطار أمير عادل ووكيل أعماله بموقف باتشيكو، وهو الأمر الذى رفضه اللاعب ووكيله لتقرر لجنة الكرة عدم استكمال التعاقد مع اللاعب، فى ظل سياسة لجنة الكرة بعدم اتخاذ أى قرار قبل موافقة المدير الفني".