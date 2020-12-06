شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلن عن مواعيد مباريات المصري بالأسابيع السبعة الأولى من الدوري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة مسابقات القسم الأول بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس مازن مرزوق عن مواعيد مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الأسابيع السبعة الأولى من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



النادي المصري

وجاءت على النحو التالي :

الأسبوع الأول : مباراة المصري & الاسماعيلي وتقام على ستاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأحد الموافق الثالث عشر من ديسمبر الجاري.

الأسبوع الثاني : مباراة الجونة & المصري وتقام على ستاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الخميس الموافق السابع عشر من ديسمبر الجاري.

الأسبوع الثالث : مباراة المصري & أسوان وتقام على ستاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الاثنين الموافق الحادي والعشرين من ديسمبر الجاري.

الأسبوع الرابع : مباراة مصر المقاصة & المصري وتقام على ستاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم السبت السادس والعشرين من ديسمبر الجاري.

الأسبوع الخامس : مباراة المصري & غزل المحلة وتقام على ستاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق الثلاثين من ديسمبر الجاري.

الأسبوع السادس : مباراة الاتحاد السكندري & المصري وتقام على ستاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس السابع من يناير المقبل

الأسبوع السابع : مباراة المصري & الزمالك وتقام على ستاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم السبت الموافق السادس عشر من يناير المقبل.