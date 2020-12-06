شكرا لقرائتكم وزارة الشباب والرياضة تذيع فيديو تسجيلى عن التحرش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أذاعت وزارة الشباب والرياضة فيديو تسجيلى عن التحرش فى مؤتمر ختام مبادرة لا للتحرش والتى تنظمها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد المصرى للكيك بوكسينج ويشهد اسماعيل الفار وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب حضور المؤتمر بعد اعتذار أشرف صبحى عن الحضور بسبب حضوره تدريب منتخب الشباب استعدادا لتصفيات إفريقيا التى تقام بتونس من 15 إلى 28 ديسمبر الجارى بالاضافة إلى إنشغاله ببعض الامور فى مجلس الوزراء.

وحرص الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على مؤازرة منتخب مصر للشباب، خلال معسكره الذى يقيمه استعداداً للمشاركة فى تصفيات بطولة امم افريقيا والتى ستقام فى تونس خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر 2020.

اكد صبحى على مؤازرة المنتخب المصرى للشباب لكرة القدم بقيادة محمود سعد المدير الفنى للاتحاد وربيع ياسين المدير الفنى للمنتخب، خلال تصفيات بطولة افريقيا فى تونس، والتى يتنافس فيها منتخبات "مصر -المغرب -الجزائر -تونس -ليبيا" ويتأهل من هذه التصفيات منتخبين لبطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى موريتانيا مارس القادم .