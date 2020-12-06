شكرا لقرائتكم مازن مرزوق: لم نتلق حتى الآن موعد مباراة الأهلى مع نهضة بركان في السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن الاتحاد لم يتلقى اى مراسلات حتى الان بموعد مباراة الأهلى المصرى بطل دورى أبطال إفريقيا ونهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية فى السوبر الأفريقى للموسم الجارى. وتابع مازن مرزوق لـ"الخليج 365"، أنه فى حالة تحديد موعد مباراة السوبر الافريقى سيتم تأجيل مباراة للأهلى فى الدورى من أجل خوض مباراة السوبر الأفريقى ولا وجود لاى أزمة فى ذلك. فيما تقرر إقامة مباراة الزمالك مع الأهلى، يوم 28 من شهر ديسمبر الجارى، على ستاد برج العرب، فى الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وذلك فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ويستعد الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، حالياً، لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث سيلتقى الأبيض نظيره المقاولون العرب فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 – 2021، والتى أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، انطلاقه بداية من يوم 11 من شهر ديسمبر الجارى، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لبداية منافسات الدورى بشكل قوى لمُصالحة الجماهير بعد انتهاء الموسم المنقضى، باحتلال الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز الذى حصد الأهلى لقبه، بالإضافة إلى وداع بطولة كأس مصر التى يحمل الأبيض لقبها من الموسم الماضى، وذلك بالخسارة من طلائع الجيش فى نصف نهائى البطولة المحلية.

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