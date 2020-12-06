شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يتعاقد مع رفيق الكامرجى من اتحاد تطاوين التونسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى تعاقد ناديه مع مع رفيق الكامرجي، مهاجم فريق اتحاد تطاوين التونسى ولاعب فريق الترجى السابق، لتدعيم صفوفه الموسم المقبل بناءً على رؤية مختار مختار المدير الفنى للفريق الذى يحرص على تدعيم الجانب الهجومى بعد رحيل أكثر من لاعب عن صفوفه فى فترة الانتقالات الحالية .

وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الكامرى اجتاز الكشف الطبى بنجاح ووقع على تعاقده معنا ونتطلع ليكون إضافة قوية للفريق بالموسم المقبل".

اللاعب سبق له اللعب فى صفوف شبيبة القيروان واتحاد تطاوين بعدما خرج من صفوف الترجى على سبيل الإعارة فى أكثر من مناسبة.

الكامرجى نجح فى تسجيل 6 أهداف الموسم الماضى برفقة اتحاد تطاوين بمسابقة الدورى التونسى خلال 26 مشاركة.