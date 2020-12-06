شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يطلب 6 ملايين جنيه أو ضم عبد السلام وبامبو فى صفقة عمر الوحش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا تزال المفاوضات جارية بين ادارتى الزمالك والإسماعيلى لإتمام صفقة انضمام عمر الوحش لاعب الأخير للأول قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية والمقرر له الثانية عشر من منتصف الليل.

وطلب الإسماعيلى أن يضم محمد عبد السلام مدافع الزمالك فى الصفقة التبادلية مع عمر الوحش أو الحصول على مبلغ 6 مليون جنيه نظير رحيل اللاعب عن الدراويش دون أن يكون هناك لاعبين من الزمالك فى الصفقة، فى المقابل فإن الزمالك عرض لاعبه كريم بامبو والذى كان يلعب فى الإسماعيلى ولا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين.

ومن المقرر أن يوقع عمر الوحش على عقود انضمامه للزمالك فى حالة انتهاء المفاوضات بنجاح خلال الساعات المقبلة فى حضور والده ووكيل اعماله أسامة حسين.