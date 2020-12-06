شكرا لقرائتكم سموحة يمطر شباك الضبعة بسداسية نظيفة استعدادا لغزل المحلة فى افتتاح الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق سموحة تحت قياده مديره الفنى أحمد سامى على الضبعة بسداسية نظيفة فى المباراة، التى جمعتهما اليوم الأحد، على ملاعب سموحة.

أحرز الأهداف رفيق كابو وشريف رضا هدفين ورجب نبيل وديريك دينسامبى وأطهر الطاهر، ويستعد سموحة لانطلاقة بطولة الدورى العام التى يستهلها بمواجهة غزل المحلة المقرر لها 14 ديسمبر الجارى على استاد الإسكندرية.

ويوصل الفريق تدريباته اليومية استعدادا لانطلاق اولى مباريات الدورى العام، ويقوم أحمد سامى بعلاج الأخطاء التى تظهر فى أداء اللاعبين من أجل الاستعداد الأمثل لبطولة الدورى الممتاز.