شكرا لقرائتكم محمد شبانة: الأهلي خاطب ليفربول لمواجهته في احتفالية 20 عاما على لقب القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى محمد شبانة فى تلفزيون اليوم السابع أن مسئولى النادى الأهلى يجهزون لمفاجأة من العيار الثقيل بتأكيدهم على أنهم خاطبوا إدارة ليفربول الإنجليزى منذ فترة لمواجهة فريقها بذكرى مرور 20 عاما على حصد الفريق الأحمر لقب نادى القرن.

اكد شبانه فى برنامج مع شبانه على تلفزيون اليوم السابع أن مسئولو الأهلى حصلوا بالفعل على موافقة العملاق الانجليزى الذى يلعب ضمن صفوفه نجمنا المصرى محمد صلاح، الا أن انتشار فيروس كورونا فى العالم حال دون اتمام الاتفاق ليتم تأجيل تفعيل الأمر،خاصة وان ادارة الأهلى كانت تخطط لاقامة المباراة فى حضور 60 الف مشجع على اقل تقدير .

ويقيم الأهلى احتفالية فى احد الفنادق يوم 20 ديسمبر الجارى للاحتفال بمرور 20 عاما على لقب نادى القرن، فضلا عن تحقيق الأهلى الثلاثية هذا الموسم بعد الفوز بكأس مصر والدورى العام وبطولة دورى ابطال افريقيا.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى الكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية