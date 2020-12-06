شكرا لقرائتكم 6 نقاط توضح الفارق فى الاختصاصات لمخرج المباراة وقرارات حكم الفار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الفترة الأخيرة خلافات عديدة حول دور حكم الفار والاختصاصات له فى مقابل الدور الذى يقوم به مخرجو المباريات فى إدارة البرامج الرياضية والمسئولون عن النقل التليفزيون.

ومن جانبها أوضحت نائلة فاروق رئيس التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام عدة نقاط تكشف الفارق فى الاختصاصات لمخرج المباراة وقرارات حكم الفار وهي:

1-حكم الفار لديه بالسيارة الخاصة بالفار جميع الكاميرات الموجودة بملعب المباراة.

٢- حكم الفار هو المسئول الأول عن كل اللقطات المأخوذة فى أى حالة فار وليس لمخرج المباراة أى علاقة بها.

٣- حكم الفار هو المسئول عن الإعادات لحكم الساحة.

٤- ممنوع نهائيا دخول أى شخص للسيارة الخاصة بالفار حتى لمخرج المباراة .

٥- توزيع الكاميرات قبل كل مباراة المخرج ملتزم بالبروتوكول الخاص بتوزيع الكاميرات من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم والاتحاد الأفريقى للمباريات الأفريقية.

٦- فى عملية التواصل بين حكم الساحة وحكم الفار لن يتداخل أى شخص نهائيا فى ذلك ولذا فإن مخرج المباراة ليس له علاقة بأى إعادة لحكم الساحة نهائيًا.