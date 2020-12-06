شكرا لقرائتكم خبر عن فوز تاريخي لبالاس خارج أرضه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - للمرة الأولى في تاريخه، سجل كريستال بالاس خمسة أهداف خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه الساحق على وست بروميتش ألبيون 5-1 الأحد ضمن المرحلة الحادية عشرة.

ورفع بالاس رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما غرق وست بروميتش أكثر في وصافة القاع.

وبعد خوضه 404 مباريات في المستوى الأول، نجح بالاس في تسجيل خمسة أهداف أو أكثر للمرة الأولى خارج قواعده.

وبعد عودته إثر غياب مباراتين لإصابته بفيروس كورونا المستجد، ساهم العاجي ويلفريد زاها بتسجيل الهدف الأول الذي ارتد من دارنيل فورلونغ داخل مرمى شباكه مبكراً (8).

عادل وست بروميتش بتسديدة أرضية من وسط المنطقة عبر كونور غالاغر (30)، لكن سير المباراة انقلب رأساً على عقب بعد طرد لاعبه البرازيلي ماتيوس بيريرا (34).

استعاد زاها تقدم فريقه بتسديدة صاروخية رائعة في الزاوية اليسرى للحارس (55)، ثم عزز البلجيكي كريستيان بنتيكي تقدم بالاس برأسية قريبة (59).

فرض زاها نفسه نجماً للمباراة بتحقيقه الثنائية بأرضية من داخل المنطقة وهو منفرد (68)، قبل أن يختم بنتيكي المهرجان بهدف خامس من يسارية أرضية (88).

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