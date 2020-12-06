شكرا لقرائتكم خبر عن «رهان» تحلق بكأس الأبكار و«الواضح» يحصد بندقية الجعدان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تواصلت، الأحد، منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي 2020، بمشاركة عدد كبير من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد ميدان الهجن بالوثبة بأبوظبي، منافسات اليوم الرابع، التي خصصت لسن الإيذاع عبر مدار 34 شوطاً، لمسافة 6 كلم في الميدان الجنوبي للهجن، منها 20 شوطاً في الفترة الصباحية، و14 شوطاً في الفترة المسائية التي شهدت التنافس على 8 رموز للإيذاع الأبكار المفتوح والمحليات والإنتاج، في ظل الجوائز المالية الضخمة التي رصدتها اللجنة العليا المنظمة للمهرجان.

وتوجت «رهان» لمظفر العامري بأول رموز الإيذاع بعد أن حصدت كأس الأبكار المفتوح في الشوط الرئيسي الأول، وحلق «الواضح» لراشد المزروعي ناموس الشوط الرئيسي الثاني وبندقية الجعدان المفتوح، وفي الشوط الثالث المخصص للإيذاع الأبكار المحليات، استطاعت «مبروكة» لحميد النيادي أن تنتزع بندقية الشوط إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، وطار «الذهب» لسعيد السويدي بذهب الشوط الرابع المخصص للجعدان المحليات، بعد أن توج ببندقية الشوط إضافة إلى 800 ألف درهم.

وانتقلت المنافسات إلى أشواط فئة الإنتاج من الشوط الخامس وحتى الثامن؛ حيث تمكنت «مطيلة» لمحمد العامري من حصد كأس الأبكار الإنتاج المحليات، وفي الشوط السادس المخصص للجعدان الإنتاج المحليات فاز «شاهين» لصالح العامري ببندقية الشوط.

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان آخر شوطين في أشواط الرموز لفئة الإنتاج المهجنات؛ حيث شهد الشوط السابع فوز «متناهية» لمحمد الفلاحي بكأس الإنتاج المهجنات إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، وانتزع «الشبابي» لحامد العامري آخر رموز سن الإيذاع بحصوله على بندقية الإنتاج المهجنات في الشوط الثامن.