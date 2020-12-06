شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يتعاقد مع التونسي رفيق الكامرجى لتدعيم الهجوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن خالد مهدي مدير الكرة بالانتاج الحربي تعاقد ناديه مع مع رفيق الكامرجي، مهاجم فريق اتحاد تطاوين التونسي ولاعب فريق الترجي السابق، لتدعيم صفوفه الموسم المقبل بناءً على رؤية مختار مختار المدير الفني للفريق الذى يحرص على تدعيم الجانب الهجومى بعد رحيل أكثر من لاعب عن صفوفه فى فترة الانتقالات الحالية .
وقال مهدي في تصريحات خاصة ل الخليج 365:" الكامري اجتاز الكشف الطبي بنجاح ووقع علي تعاقده معنا ونتطلع ليكون إضافة قوية للفريق بالموسم المقبل ". اللاعب سبق له اللعب فى صفوف شبيبة القيروان واتحاد تطاوين بعدما خرج من صفوف الترجي على سبيل الإعارة فى أكثر من مناسبة.
الكامرجي نجح في تسجيل 6 أهداف الموسم الماضي برفقة اتحاد تطاوين بمسابقة الدوري التونسي خلال 26 مشاركة.
وتعاقد الإنتاج الحربي مع 10 صفقات بالميركاتو الصيفى حتى الان هى إسلام جابر مدافع الداخلية وأحمد حسن مكي مهاجم سموحة السابق وحسن ياسين لاعب منتخب السويس، بجانب التعاقد مع محمد الشبينى لاعب حرس الحدود لمدة أربعة مواسم وطارق أبو العز الظهير الايسر لأسوان لمدة 3 مواسم، ضمن خطة تدعيم مركز الظهير الأيسر عقب رحيل أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر السابق للفريق لصفوف المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر ، بجانب التعاقد مع محمد عبد الفتاح تاحا مدافع حرس الحدود فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم ، بالاضافة للتعاقد مع أحمد حسن كوكا لاعب كوكاكولا لمدة ثلاثة مواسم بجانب التعاقد مع محمد رمضان حاوى مصر المقاصة لمدة موسمين ، بالإضافة لبدر موسى مهاجم رفح الفلسطيني لمدة ثلاثة سنوات بالاضافة للتونسى رفيق الكامرجى مهاجم الترجى السابق.
وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.
كانت هذه تفاصيل خبر الإنتاج الحربى يتعاقد مع التونسي رفيق الكامرجى لتدعيم الهجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.