سموحه يهزم الضبعة بسداسية استعدادا للمحلة فى انطلاقة الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سموحة تحت قياده مديره الفنى احمد سامى على الضبعه بسداسية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم ،الأحد، على ملاعب سموحة، أحرز الأهداف رفيق كابو وشريف رضا هدفين ورجب نبيل وديريك دينسنامبى واطهر الطاهر، ويستعد سموحة لإنطلاقة بطولة الدوري العام التى يستهلخا بمواجهة غزل المحلة المقرر لها 14 ديسمبر الجارى على استاد الإسكندرية.
ويوصل الفريق تدريباته اليوميه استعداد لانطلاق اولى مباريات الدورى العام، ويقوم أحمد سامي بعلاج الأخطاء التى تظهر في أداء اللاعبين من أجل الأاستعداد الأمثل لبطولة الدوري الممتاز.
واستغل أحمد سامى وجهازه المعاون المباريات الودية التى خاضها الفريق فى الفترة الأخيرة من أجل تحقيق الانسجام والتفاهم المطلوب بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى، خاصة أن سقف طموحات الإدارة مرتفع للغاية فى ظل القدرات التدريبية الكبيرة التى يتمتع بها المدير الفنى وأيضا تحسبا للمشاركة فى البطولة العربية فى موسمها الجديد.
وتعاقد سموحة مع 8 صفقات حتى الآن، هم محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى فى صفقة انتقال حر أيضا، فيما تم التعاقد مع عبد الكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية ومحمد ليلة لاعب الجونة فى صفقة انتقال حر.
ورحل عن سموحة كل من كريم يحيى ومحمد كوفى وناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد أبوالفتوح وسيد فريد وأحمد حسن مكى والكونغولي ايدو ايمومو الاضافة الى عدم تجديد إعارة محمود فهمي من نادي مصر المقاصة.
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