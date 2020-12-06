شكرا لقرائتكم خبر عن الاشتراطات الأمنية وراء تأجيل الاعلان عن ملعب المحلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن الاشتراطات الامنية لملعب غزل المحلة وراء عدم الإعلان عن ملعب الفريق بالدوري حتي الان وأنه في انتظار استيفاء الملعب لبعض الشروط الخاصة بالاستاد من أجل الموافقة علي استضافة لقاءات الفريق الصاعد مؤخرا للدوري الممتاز للموسم الجديد 2020 / 2021 .

تابع مازن مرزوق في تصريحات لليوم السابع أنه ينتظر الموافقات الامنية علي استضافة استاد غزل المحلة لمباريات فريقه في الدوري من اجل اخطار الاندية بذلك .

في سياق متصل ، تقرر إقامة مباراة الزمالك مع الأهلى، يوم 28 من شهر ديسمبر الجارى، على ستاد برج العرب، فى الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وذلك فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ويستعد الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، حالياً، لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث سيلتقى الأبيض نظيره المقاولون العرب فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 – 2021، والتى أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، انطلاقه بداية من يوم 11 من شهر ديسمبر الجارى، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لبداية منافسات الدورى بشكل قوى لمُصالحة الجماهير بعد انتهاء الموسم المنقضى، باحتلال الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز الذى حصد الأهلى لقبه، بالإضافة إلى وداع بطولة كأس مصر التى يحمل الأبيض لقبها من الموسم الماضى، وذلك بالخسارة من طلائع الجيش فى نصف نهائى البطولة المحلية.