شكرا لقرائتكم خبر عن كريم على معلول يحتفل مع والده بلقب كأس مصر مع الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل كريم على معلول نجل ظهير أيسر النادى الأهلى، بتتويج والده بكأس مصر مع الفريق الأحمر، وذلك عقب فوز الفريق الأحمر على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/2، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس على استاد برج العرب، ليحسم المارد الأحمر اللقب رقم 37 فى تاريخ مشاركته بمسابقة الكأس، بعد أيام قليلة من حسم لقب دورى أبطال أفريقيا ليجمع بين ثلاثية الدورى ودورى الأبطال والكأس.

ونشر كريم على معلول صوراً عبر حسابه الشخصى على انستجرام جمعته بوالده مع ميدالية كأس مصر.



كريم على معلول



كريم معلول



كريم وعلى معلول



كريم وعلى



كريم

فى سياق آخر، أسفر جدول مباريات الدوري الممتاز عن مواجهة الاهلي لفريق مصر المقاصة يوم 13 ديسمبر من الشهر الجارى فى الجولة الأولي للدورى باستاد السلام، على أن يلعب الزمالك مع المقاولون العرب يوم 12 من نفس الجولة للموسم الجاري ٢٠٢٠ /٢٠٢١.

وتقام مباراة الأهلي أمام مصر المقاصة باستاد السلام، بينما مباراة المقاولون العرب والزمالك لم تحدد فى الجدول وينتظر اتحاد الكرة موافقة الأمن لإقامتها باستاد المقاولون.

وتقرر إقامة مباراة الزمالك مع الأهلى، يوم 28 من شهر ديسمبر الجارى باستاد برج العرب، فى الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، فى الساعة السابعة والنصف مساءً، ويستعد الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، حالياً، لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث سيلتقى الأبيض نظيره المقاولون العرب فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 – 2021، والتى أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، انطلاقه بداية من يوم 11 من شهر ديسمبر الجارى، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لبداية منافسات الدورى بشكل قوى لمُصالحة الجماهير بعد انتهاء الموسم المنقضى، باحتلال الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز الذى حصد الأهلى لقبه، بالإضافة إلى وداع بطولة كأس مصر التى يحمل الأبيض لقبها من الموسم الماضى، وذلك بالخسارة من طلائع الجيش فى نصف نهائى البطولة المحلية.