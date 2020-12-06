شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوضح في بيان رسمي سبب التراجع عن التعاقد مع أمير عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك بيان توضيحي فيما يخص موقف النادي من استكمال التعاقد مع أمير عادل المصري من أصل دنماركي والذي كان محترفا في الدوري الدنماركي، وقام الزمالك بالتوقيع معه والاتفاق علي انضمامه رسميا لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل.

وأكد أشرف قاسم أن أمير عادل تم عرضه على الزمالك "ولكن حينما تم إبلاغ الأمر للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي، وتسلم بعض الفيديوهات الخاصه به طلب بمشاهدة اللاعب على أرض الواقع في التدريبات من أجل حسم موقفه النهائي من انضمام اللاعب للزمالك".

"تم إخطار أمير عادل ووكيل أعماله بموقف باتشيكو، وهو الأمر الذي رفضه اللاعب ووكيله لتقرر لجنة الكرة عدم استكمال التعاقد مع اللاعب، في ظل سياسة لجنة الكرة بعدم اتخاذ أي قرار قبل موافقة المدير الفني".

من ناحية أخرى حصل طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، على راحة من تدريبات الفريق اليوم بإذن من الجهاز الفنى للأبيض، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، حيث أكد اللاعب للجهاز الفنى أنه سينتظم فى التدريبات غدَا الإثنين، حيث يستعد الزمالك، لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث سيلتقى الأبيض نظيره المقاولون العرب، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 – 2021، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لبداية منافسات الدورى بشكل قوى لمُصالحة الجماهير بعد انتهاء الموسم المنقضى، باحتلال الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز الذى حصد الأهلى لقبه، بالإضافة إلى وداع بطولة كأس مصر التى يحمل الأبيض لقبها من الموسم الماضى، وذلك بالخسارة من طلائع الجيش، فى نصف نهائى البطولة المحلية.

وغاب الثنائى طارق حامد وأشرف بن شرقى، لاعبى الزمالك، عن انطلاقة تدريبات الفريق بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين، بسبب حصول الثنائى على إذن من الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، بالسفر إلى دبى لقضاء أجازة، على أن يعود الثنائى من أجل الانتظام فى تدريبات الفريق استعدادا لمنافسات الموسم الجديد بعد الغياب عن تدريبات أمس السبت، وشهد مران الزمالك بالأمس، انتظام المغربى حميد أحداد لأول مرة بعد نهاية إعارته للرجاء إلى جانب انتظام أحمد فتوح بعد نهاية إعارته لنادى سموحة.

كما تقرر صرف مستحقات لاعبى الزمالك، حيث سيتم إيداع مستحقات اللاعبين فى الحسابات البنكية الخاصة بهم اليوم الأحد، بعدما كان يتم صرف المستحقات من الخزينة إلا أن الإدارة الجديدة للنادى تفضل أن يكون الصرف من خلال الحسابات البنكية، وبذلك سيتم غدًا التوقيع على شيكات المستحقات وإيداعها فى الحسابات الخاصة بهم.