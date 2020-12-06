أزمة جديدة في دوري أبطال أفريقيا بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رفض فريق نواذيبو الموريتاني النزول لأرض الملعب من أجل خوض لقاء أشانتي كوتوكو الغاني في إطار إياب الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان من المفترض أن تقام مباراة الإياب أمس السبت بغانا إلا أن الفريق الموريتاني لم يخض المباراة حيث كانت تقارير إعلامية غانية كشفت عن ظهور حالتي كورونا داخل فريق نواذيبو.

الفريق الموريتاني علّق على حقيقة وجود إصابات فيروس كورونا وهو ما تم نفيه عبر مسئوليه وتحديدًا عن طريق جدو أحمد بنان المدير العام بالنادي.

وأفادت الصفحة الرسمية لكوتوكو، أن الفريق الموريتاني لم ينزل لأرض الملعب ليتم احتساب نتيجة المباراة بهدفين دون رد لصالح بطل غانا.

وبهذا يكون كوتوكو مستمرًا في بطولة دوري أبطال أفريقيا، في المقابل سينتظر بطل موريتانيا عقوبات "كاف" عقب رفض خوض المباراة.