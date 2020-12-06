الزمالك يقرر الاكتفاء بصفقة المثلوثي وعودة المعارين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد مصدر بنادي الزمالك، أن لجنة الكرة قررت الاكتفاء بصفقة حمزة المثلوثي، ظهير أيمن الصفاقسي التونسي، المنضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الزمالك اكتفى بعودة المعارين محمد أشرف روقة من طلائع الجيش، وحميد أحداد من الرجاء المغربي، وأحمد فتوح من سموحة.
وكان الزمالك تراجع عن إتمام التعاقد مع الثلاثي علي غزال، وأمير عادل، وأحمد الشيخ.
ويستعد الزمالك لانطلاقة دوري الموسم الجديد بمواجهة المقاولون العرب يوم 12 ديسمبر الجاري في الجولة الأولى بالمسابقة.
واستغنى الزمالك عن الثنائي محمد حسن إلى سيراميكا كليوباترا، وحارس المرمى محمد صبحي إلى الاتحاد السكندري.
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