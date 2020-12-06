بالفيديو.. فاردي يتلقى بطاقة صفراء لكسر الراية الركنية أثناء احتفاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: نال جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي على بطاقة صفراء، لكسره الراية الركنية أثناء احتفاله بهدفه القاتل في مرمى شيفيلد يونايتد، بالأسبوع الـ11 من الدوري الإنجليزي. وجري فاردي للاحتفال بهدفه وقام بكسر الراية الركنية أثناء تزحلقه على أرض الملعب. وسجل فاردي الهدف الثاني بعد انفراده بحارس شيفيلد، ليضع الكرة في الشباك ليمنح فريقه النقاط الثلاث، بالفوز 2-1. وارتقى ليستر سيتي للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، نفس رصيد ليفربول وتوتهام، قبل مواجهتهما الليلة أمام وولفرهامبتون وأرسنال على الترتيب، فيما يتصدر تشيلسي الدوري مؤقتا برصيد 22 نقطة.

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