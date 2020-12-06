سلبية مسحة ديانج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

جاءت المسحة الطبية التي خضع لها أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، سلبية، وكان ديانج قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قبل مباراة الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي شهدت تتويج الفريق الأحمر باللقب التاسع في تاريخه.

غياب ديانج استمر، محليًا، وتحديدًا في مباراتي الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر، ثم مباراة طلائع الجيش النهائية والتي حسمها الأحمر بركلات الترجيح (3-2) بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بنتيجة (1-1).

ومن المقرر أن ينتظم ديانج في التدريبات الجماعية عقب انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين.

ويستعد الأهلي لخوض لقاء السوبر الأفريقي ضد "نهضة بركان" المغربي في لقاء لم يحدد موعده حتى الآن.