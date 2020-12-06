عثمان ديمبلي يغيب عن لقاء برشلونة أمام يوفنتوس بدوري الأبطال

أعلن نادي برشلونة أن جناحه عثمان ديمبلي تعرض لإصابة عضلية جديدة وإنه سيغيب بسببها عن مباراة فريقه في دوري أبطال أوروبا امام يوفنتوس الإيطالي الثلاثاء المقبل.

وقال برشلونة في بيان: أظهرت الفحوص التي خضع لها اليوم الأحد السادس من ديسمبر إن لاعب الفريق الأول عثمان ديمبلي أصيب في عضلات الفخذ

الخلفية، ولذا السبب فإنه استبعد من التشكيلة وستتقرر مشاركته بعد تقييم حالته.

وغاب ديمبلي عن معظم موسم 2019-2020 بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية وأحرز أربعة أهداف في 12 مباراة خاضها مع الفريق في الموسم الحالي من بينها ثلاث

في دوري الأبطال.

ولم يكشف برشلونة عن المدة التي سيغيبها لاعبه الفرنسي الدولي الذي شارك بديلا في المباراة التي انتهت بهزيمته 2-1 على أرض قادش.

وضمن برشلونة تحت قيادة مدربه رونالد كومان الصعود إلى دور 16 في دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات وهو يتصدر مجموعته السابعة في البطولة برصيد 15 نقطة وسيضمن الصدارة في نهاية المرحلة إذا تجنب الهزيمة أمام يوفنتوس.