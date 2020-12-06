بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم 6-12-2020 الدوري الأنجليزي

أكد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزي، أن اللاعب المنضم حديثا للفريق ديوجو جوتا، يقدم أداءً استثنائيًا فى الوقت الحالى ولابد من دعمه خلال الفترة المقبلة حتى يستمر فى الحفاظ على نفس المستوى، لافتا إلى أن خط الهجوم هو الخط الوحيد الذى يملكون فيه عددًا كافيًا من اللاعبين الآن بينما باقى الخطوط الأخرى يشركون فيها من سيكون جاهزًا.

وعن تعامل محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو وساديو مانى مع قدوم ديوجو جوتا، ردا كلوب فى تصريحات نقلها موقع ليفربول: "لا مشكلة على الإطلاق. إنه يقدم أداءً استثنائيًا فى الوقت الحالي، ولكن لكى يحافظ على هذا المستوى، علينا أن

نعمل بجد وأن نساعده فى الحفاظ على لياقته، بالطبع يحتاج للاستمرار فى تسجيل الأهداف لأن هذا ما يفعله الثلاثى دائمًا".

وتابع: "الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو أننا لا نعض أصابعنا قبل كل مباراة أملًا فى لحاقهم بالمباراة التالية، وكما قلت من قبل، فخط الهجوم هو الخط الوحيد الذى نملك فيه عددًا كافيًا من اللاعبين الآن، جميع الخطوط الأخرى نشرك فيها من سيكون جاهزًا. وبالنسبة لثلاثى الهجوم، لم يكونوا ليصلوا إلى ما وصلوا إليه لو لم يمروا بمواقف مشابهة.

واستطرد: "لا توجد أية مشكلة بينهم وديوجو، أيضًا يتعامل معهم بصورة طبيعية للغاية.. إنهم سعداء للغاية بالبداية التى حظى بها، وأنا أيضًا كذلك".

ويستضيف ليفربول المحترف ضمن صفوفه نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح، نظيره وولفرهامبتون، على ملعب أنفيلد، فى التاسعة والربع مساء، اليوم الأحد، لخوض مباراة الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز، وسيحضر المباراة 2000 مشجع.

ويدخل الألمانى يورجن كلوب مدرب ليفربول مباراة الليلة أمام وولفر هامبتون، على امل تحقيق الفوز لخطف 3 نقاط ثمينة، تقربه من استعادة صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز، حيث يفصله حاليا عن الصدارة التى يحتلها توتنهام هوتسبير، فارق الأهداف فقط.