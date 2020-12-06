يلا شوت حصري مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الأنجليزي

يدخل فريق ليفربول الإنجليزى مواجهة صعبة أمام غريمه وولفرهامبتون فى المباراة التى تجمعهما اليوم الأحد، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وفى الجولة الماضية من البريميرليج تعادل الريدز أمام برايتون بهدف لكل فريق، وعلى الصعيد الآخر نجح وولفرهامبتون فى تجاوز الجولة الماضية بنجاح بعد فوزه على أرسنال بهدفين مقابل هدف.

ويفقد الألمانى يورجن كلوب خدمات الحارس البرازيلى أليسون بيكر

في المباراة لاستمرار الإصابة التى سبق وتعرض لها.

ويحتل ليفربول المركز الثالث بالدورى الإنجليزى برصيد 21 نقطة من عشر مباريات، نجح فى الفوز بـ6 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات، وتلقى هزيمة وحيدة، بينما يدخل وولفرهامبتون اللقاء فى المركز العاشر برصيد 17 نقطة، نجح خلالهما فى الفوز بـ5 مباريات، وتعادل فى مبارتين وخسر 3.

تاريخ مواجهات ليفربول ضد وولفرهامبتون بالدورى الإنجليزى

التقى الفريقين من قبل فى 12 مباراة حسم الريدز الفوز لصالحة فى 9 مباريات، بينما حسم وولفرهامبتون الفوز لصالحة فى مباراة واحدة، وحسم التعادل نتيجة مواجهتين.

وسجل رجال يورجن كلوب 19 هدف فى شباك وولفرهامبتون خلال الـ12 مناسبة، بينما سجل الذئاب 4 أهداف فقط فى شباك الريدز.