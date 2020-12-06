شاهد.. أحمد سمير فرج ينصح الإسماعيلي بالتعاقد مع امير عادل بطريقة سخرية

نصح احمد سمير فرج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي السابق مسؤولي مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بالتعاقد مع امير عادل الذي كان أعلن الزمالك التعاقد معه منذ ايام . ونشر سمير فرج عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً " مجلس ادارة الاسماعيلي امير عادل الزمالك صرف النظر عنه وشكله لاعب مميز وكواليتي مختلف وفاضل ٦ ساعات علي القيد يعني ممكن مدير عام النادي يبعت عربيه وخمسه جنيه كارته و١٠٠ بنزين وتتفق معاه علي عقد زي فخر وبابل فرصه ". وكان أبرم النادي الإسماعيلي الموسم الجاري التعاقد مع العديد من الصفقات والتي جاء علي رأسها فخر الدين بن يوسف وأري بابل .

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