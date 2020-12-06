شكرا لقرائتكم منتخب مصر لناشئات السلة يخسر ثالث مبارياته في أمم أفريقيا تحت 18 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر منتخب مصر لكرة السلة للناشئات فى ثالث مبارياته بكأس الامم الأفريقية دون 18 عاما، التى تستضيفها مصر حتى التاسع من الشهر الجاري، أمام نظيره المالي، بنتيجة 55/68، وانتهت الفترة الأولى بتقدم منتخب مالى 13/18، فيما خرج الشوط الاول من المباراة بتقدمه 25/40، ثم عزز منتخب مالى تفوقه لينهى المباراة لصالحه 68/ 55 .

وكان منتخب مصر قد فاز أمس على السنغال 58/54، فيما خسر المباراة الاولى من مالى 36/64، وتلتقى غدا ناشئات السنغال ومالى فى الخامسة والنصف مساء.

ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الناشئات، شريف عزمى مديرا فنيا، ويعاونه مصطفى هدهود ومصطفى فكرى وماجد سلامة وأحمد الجزار.

وتترأس البعثة، الكابتن رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة.

ويشارك فى البطولة منتخبات مالى والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة، على مستوى الناشئين، وفيما يخص الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالى، ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثانى فى البطولة لكأس العالم لكرة السلة.

ويتولى إدارة البطولة محمد فتحى وخالد القوصي، عضوى مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة.