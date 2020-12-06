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أليوم ديانج ينتظم في مران الأهلى بعد سلبية عينة كورونا

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جدة - عمرو شويل أثبتت المسحة الطبية التى خضع لها المالى أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سلبيتها، وذلك بعد خضوع اللاعب لبروتوكول العلاج الطبى الخاص بوزارة الصحة خلال الأيام الماضية.

وكان ديانج قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا، التى توج بها نادى القرن للمرة التاسعة فى تاريخه.

وينتظر أن يعود المالى أليو ديانج للانتظام فى تدريبات الفريق فور انتهاء الراحة السلبية التى منحها الجهاز الفنى للاعبين، عقب التتويج أمس بكأس مصر للمرة الـ37 فى تاريخ النادي.

 

 

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