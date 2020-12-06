أليوم ديانج ينتظم في مران الأهلى بعد سلبية عينة كورونا

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جدة - عمرو شويل أثبتت المسحة الطبية التى خضع لها المالى أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سلبيتها، وذلك بعد خضوع اللاعب لبروتوكول العلاج الطبى الخاص بوزارة الصحة خلال الأيام الماضية.
وكان ديانج قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا، التى توج بها نادى القرن للمرة التاسعة فى تاريخه.
وينتظر أن يعود المالى أليو ديانج للانتظام فى تدريبات الفريق فور انتهاء الراحة السلبية التى منحها الجهاز الفنى للاعبين، عقب التتويج أمس بكأس مصر للمرة الـ37 فى تاريخ النادي.
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