الأهلى يعلن سلبية مسحة المالى أليو ديانج

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن سلبية مسحة المالى أليو ديانج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، سلبيتها، وذلك بعد خضوع اللاعب لبروتوكول العلاج الطبي الخاص بوزارة الصحة خلال الأيام الماضية.
وكان ديانج قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي توج بها نادي القرن للمرة التاسعة في تاريخه.
وينتظر أن يعود المالي أليو ديانج للانتظام في تدريبات الفريق فور انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين، عقب التتويج أمس بكأس مصر للمرة الـ37 في تاريخ النادي.
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