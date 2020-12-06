اخبار الرياضه

الأهلى يعلن سلبية مسحة المالى أليو ديانج

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن سلبية مسحة المالى أليو ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، سلبيتها، وذلك بعد خضوع اللاعب لبروتوكول العلاج الطبي الخاص بوزارة الصحة خلال الأيام الماضية.

 

وكان ديانج قد تعرض للإصابة بفيروس قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي توج بها نادي القرن للمرة التاسعة في تاريخه.

 

وينتظر أن يعود المالي أليو ديانج للانتظام في تدريبات الفريق فور انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين، عقب التتويج أمس بكأس مصر للمرة الـ37 في تاريخ النادي.

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يعلن سلبية مسحة المالى أليو ديانج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا