شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عدلى بطل الشطرنج يترشح لعضوية لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد عدلى بطل الشطرنج المصرى ترشحه لانتخابات عضوية لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للعبة، بنظام الفردي حيث سيتم انتخاب 10 لاعبين من جميع أنحاء العالم، بعد فتح باب الترشح فى 3 ديسمبر الجارى، ومن المقرر أن تبدأ فترة التصويت خلال الفترة بين 11 ديسمبر وحتى الثامن عشر من نفس الشهر، من جميع اتحادات الشطرنج.

أحمد عدلى يمتلك سجلاً حافلاً من الانجازات فى لعبة الشطرنج، حيث حصل على وسام الجمهورية للرياضة من الدرجة الأولى 2010/2009، وبطولة العالم للشباب في الشطرنج وتوج بطلاً لأفريقيا ويشغل منصب رئيس لجنة المدربين بالإتحاد الأفريقي حاليا.

وتوّج أحمد عدلى بـ 5 ميداليات عالمية، 21 ميدالية أفريقية، و124 ميدالية دولية،خلال الموسم الماضي فقط بالإضافة إلى ثلاث ميداليات ذهبية خلال المشاركات الأفريقية في الموسم الجاري ليسطر تاريخاً مشرفاً لمصر في اللعبة وحصد الفرعون المصري 3 ميداليات من أصل ثمانية حققها فراعنة الشطرنج في دورة الألعاب الأفريقية الماضية التي أقيمت بالمغرب، جاءت بواقع ميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية.

أحمد عدلي كان قد توج ببطولة أفريقيا الفردية للشطرنج 2019 التى استضافتها تونس فى الفترة بين 8 إلى 18 يوليو الماضي ليتأهل البطل المصرى إلى بطولة العالم، المرتقب إقامتها في روسيا 10 سبتمبر الجارى فى خانتي مانسيسك، على أن يسدل الستار على المنافسات فى الثاني من أكتوبر المقبل