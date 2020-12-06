شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الليبى يتأهل لملاقاة بيراميدز بالكونفدرالية فى دور الـ32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل فريق نادي الاتحاد الليبي لمواجهة نادي بيراميدز في إطار دور الـ32 الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحقق الفريق الليبي الفوز على نظيره هورسيد الصومالي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الإياب للدور التمهيدي الأول على استاد الأهلي - وي - السلام- بالقاهرة، وسبق للاتحاد الليبي أن حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ليتأهل لملاقاة بيراميدز في الدور المقبل، بنتيجة 7/1 في مجموع المباراتين.

ومن المنتظر أن يحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد الليبي أحد يومي 22 أو 23 ديسمبر الجاري خارج الأرض، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة أحد يومي 5 أو 6 يناير المقبل.

وتمسك مسئولو نادى بيراميدز بعبد الله بكرى لاعب الفريق وعدم رحيله لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية. مسئولو الزمالك كثفوا من مفاوضاتهم مع بيراميدز لحسم صفقة عبد الله بكرى مدافع السماوى خلال الـ 24 ساعة المقبلة، وتحديدا قبل غلق باب القيد فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تنتهى فترة القيد فى الثانية عشرة من منتصف الليل.

وحصل مسئولو الزمالك على توقيع عبد الله بكرى علي استمارة الرغبة بموافقته على الانضمام للزمالك ، وتجري حاليا مفاوضات مكثفة مع مسئولي بيراميدز لحسم الصفقة خاصة ان اللاعب يتبقي له موسم واحد فقط مع بيراميدز ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل علي ان ينضم للنادي الذي وقع له في الصيف المقبل دون مقابل.

وكشف مصدر بنادي بيراميدز أن هناك صعوبة فى الاستغناء عن عبد الله بكرى في الوقت الحالي، خاصة أن الفريق مقبل على منافسات محلية وأفريقية قوية ويطمح المسئولون فى تحقيق البطولات والألقاب.