شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تجمع محمد فضل مع إكرامى ورمضان صبحى فى مؤتمر بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد فضل عضو اللجنة الخماسية الذى تقدم باستقالته مؤخرا على إلتقاط صورة يتوسط فيها الثنائى شريف إكرامي ورمضان صبحي لاعبي الأهلي السابقين وبيراميدز الحاليين على هامش مؤتمر إعلان بيراميدز عن شعاره الجديد في احد الفنادق الكبرى، وتواجد فضل في المؤتمر الصحفى مما أثار العديد من التساؤلات لدي الجماهير حول الصفة التي حضر بها فضل المؤتمر وظهوره في هذه الصورة.

وكشف خالد بدر، مدير العمليات بنادي بيراميدز، عن سبب اختيار الأهرامات الثلاثة لشعار النادي الجديد، مؤكدًا أن الأهرامات تدل على الاستدامة والثبات لذلك تم وضعها شعارا دائما للنادى الفترة المقبلة.

وقال ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، إنه فخور للغاية بإطلاق شعار النادى الجديد والذى يمثل مرحلة جديدة من عمر النادي، مشددا على أن النادى يتماشى مع الطموح وبمستوى مناسب لكرة القدم العالمية.

وشدد عيد على أن النادي بنى فريقا قويا خلال عامين فقط والكل بات يحترم بيراميدز وتأهل الفريق لنهائي كأس الكونفدرالية والهدف الرئيسي هو المنافسة على كل الألقاب والبطولات ، مشيرا إلى أن هدف النادي بناء جيل جديد صاعد للكرة المصرية بالكيان الذي يبنى حاليا وبمنظومة احترافية من جميع الجوانب اقتصاديا وتجاريا والتركيز حاليا على الفريق الأول والذي يعتبر واجهة النادي ويعطي طموحا كبيرا للاعبين الناشئين.

وأوضح أن اللوجو الجديد يتناسب مع فكرة النادي وأهدافه واللوجو يتضمن تاريخ مصر الذي يرغب بيراميدز في المشاركة به ، واختتم المدير التنفيذى ان الشعار الجديد يتماشي مع سياسة النادي في المرحلة المقبلة، خاصة وان الاهرامات من اهم العلامات فى العالم، وتعكس فكر النادي الذي يهدف للثبات والاستقرار.

وأكد عيد أن اللوجو هو بداية مرحلة جديدة للنادي وفي الفترة المقبلة ستظهر العديد من الأفكار والمشروعات وفي تطوير فرق الناشئين وغيره من المشروعات، وبيراميدز هو أول نادي يمثل شركة كرة قدم، وفي إطار الدولة وتوجهها فإن الهدف هو التطور والاستدامة.