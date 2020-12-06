شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز الثلاثي الجديد لمباراة المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص الجهاز الفني للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، على تجهيز ثلاثي الفريق، حمزة المثلوثي وحميد أحداد وأحمد فتوح، للقاء المقاولون العرب، وذلك بوضع برنامج بدنى وفنى خاص للثلاثى لوصولهم لمستوى بدني وفني مميز.

وانضم المثلوثي من الزمالك قادما من فريق الصفاقسي التونسي، بينما عاد أحداد للزمالك بعد انتهاء إعارته لفريق الرجاء المغربي، فيما عاد فتوح للأبيض بعد انتهاء إعارته مع سموحة السكندري.

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب بالجولة الأولى للدوري الممتاز يوم 12 من الشهر الجاري.