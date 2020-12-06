شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق الدوري.. والقمة 28 ديسمبر في الجولة الرابعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اليوم الأحد، جدول مباريات الدورى العام الجديد موسم 2020 -2021، الذي ينطلق يوم 11 ديسمبر الجارى بعد وصول جميع الموافقات الأمنية على الملاعب ومواعيد المباريات، وفقًا للاتفاق مع اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية.

وسيواجه الأهلي مصر المقاصة يوم 13 ديسمبر من الشهر الجارى في الجولة الأولي للدورى باستاد السلام، على أن يلعب الزمالك مع المقاولون العرب يوم 12 من الجولة نفسها.

وتقام مباراة الأهلي أمام مصر المقاصة باستاد السلام، بينما مباراة المقاولون العرب والزمالك لم تحدد في الجدول، وينتظر اتحاد الكرة موافقة الأمن لإقامتها باستاد المقاولون.

وتقرر إقامة مباراة الزمالك مع الأهلي يوم 28 ديسمبر الجاري، على استاد برج العرب، في الجولة الرابعة، وذلك في تمام السابعة والنصف مساءً.