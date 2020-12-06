شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتسلم البطاقة الدولية لحميد أحداد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
وصلت البطاقة الدولية للمغربي حميد أحداد، مهاجم فريق الزمالك، إلى اتحاد الكرة، بعدما عاد اللاعب لصفوف الفريق الأبيض بعد انتهاء إعارته لنادي الرجاء المغربي، وقام الزمالك بقيد اللاعب في القائمة المحلية على أن يتم قيده أفريقيا عقب مباراتي دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام جازيل بطل تشاد.
وكان «أحداد» انتظم في تدريبات الفريق الأبيض بالأمس ويحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو على تجهيز اللاعب خلال الفترة الحالية للمشاركة في المباريات المقبلة.
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