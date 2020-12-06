شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عيد: شعار بيراميدز الجديد يمثل المرحلة المقبلة للنادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، إنه فخور للغاية بإطلاق شعار النادي الجديد الذي يمثل مرحلة جديدة من عمر النادي، مشددا على أن النادي يتماشى مع الطموح وبمستوى مناسب لكرة القدم العالمية.

وشدد على أن النادي بنى فريقا قويا خلال عامين فقط والكل بات يحترم بيراميدز وتأهل الفريق لنهائي كأس الكونفيدرالية، والهدف الرئيسي هو المنافسة على كل الألقاب والبطولات.

وأشار إلى أن هدف النادي بناء جيل جديد صاعد للكرة المصرية بالكيان الذي يبنى حاليا وبمنظومة احترافية من جميع الجوانب اقتصاديا وتجاريا والتركيز حاليا على الفريق الأول الذي يعتبر واجهة النادي ويعطي طموحا كبيرا للاعبين الناشئين.

وأوضح أن اللوجو الجديد يتناسب مع فكرة النادي وأهدافه وهو يتضمن تاريخ مصر الذي يرغب بيراميدز في المشاركة به.