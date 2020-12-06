شكرا لقرائتكم المقاصة ينهي إجراءات إستعادة هشام محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولو نادي المقاصة فى إنهاء اجراءات استعادة هشام محمد لاعب وسط الفريق السابق بعد شراء المدة المتبقية من عقده مع الاتحاد السكندري اليوم الأحد، ليكون اخر صفقات الفريق الفيومي في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي.

وحصل مسئولو نادي المقاصة على الاستغناء الخاص باللاعب هشام محمد من المقاصة ليصبح لاعبا في صفوف المقاصة ويعود للتدريب تحت قيادة ايهاب جلال من جديد ، وانتقل هشام محمد من المقاصة الي الأهلي ولكنه لم يوفق في تجربته مع القلعة الحمراء ليرحل الي الاتحاد السكندري ويعود منه الي المقاصة.

ونجح مسئولو نادي المقاصة في ابرام 5 صفقات جديدة قبل ساعات من غلق باب القيد في منتصف الليل اليوم الأحد، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وانهى مسئولو نادي المقاصة التعاقد مع ثلاثي المصري عماد فتحي مقابل مليوني جنيه والليبي مفتاح طقطق وأحمد عادل ميسي في صفقة انتقال حر، وأسامة العزب ظهير أيمن الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر، ومحمود الغزالي جناح التقدم السعودي السابق..وسبق وأعلن نادي المقاصة تعاقده مع احمد السيد متعب ظهير أيسر دمنهور وهو يشبه محمود وحيد لاعب المقاصة السابق والأهلي الحالي.