شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كاس السوبر الافريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حتى هذه اللحظة، عن الموعد النهائي لكأس السوبر الأفريقي بين الأهلي بطل دوري الأبطال ونهضة بركان بطل الكونفدرالية، لكن من المؤكد أن اجتماع مرتقب سيتم عقده للمكتب التنفيذي بالكاف في العاشر من الشهر الجاري لتحديد موعد مباراة السوبر.

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الافريقي

وذكرت تقارير صحفية مغربية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استقر على موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي يوم 18 نوفمبر الجاري، على أن تقام المواجهة في القاهرة.

من جانبه، كان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والمكلفة بإدارة اتحاد الكرة كشف في وقت سابق عن إحتمالية إقامة مباراة السوبر قبل 19 من الشهر الجاري.

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كاس السوبر الافريقي

وتوّج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه عقب الفوز على غريمه الزمالك مساء الجمعة الماضي بهدفين مقابل هدف وحيد، ليحصل الفريق الأحمر على لقبه الأفريقي التاسع.

في المقابل، توّج فريق نهضة بركان بلقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد.