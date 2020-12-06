شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض انتقال إمام عاشور إلى وادى دجلة فى صفقة محمد عبد العاطى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو الزمالك، انتقال إمام عاشور جناح الفريق، إلى وادى دجلة، فى صفقة ضم محمد عبد العاطى لاعب وسط الفريق الدجلاوى إلى صفوف قلعة ميت عقبة، حيث يرغب مسئولى الزمالك فى إتمام صفقة ضم عبد العاطى دون دخول إمام عاشور فى الصفقة حيث تم عرض جهود الثلاثى مصطفى فتحى وكريم بامبو وعمر السعيد على وادى دجلة لضم أحدهما فى الصفقة.

وأخطر محمد عبد العاطى، مسئولى وادى دجلة، برغبته فى الانتقال إلى نادى الزمالك، وينتظر اللاعب تحركات الإدارة البيضاء من أجل إتمام الصفقة فى الساعات الجارية قبل غلق باب القيد ورحب مسئولو وادى دجلة بإتمام الصفقة دون إجراء تبادل حال رغبة الزمالك فى ذلك بعد رفض انتقال إمام عاشور إلى الفريق الدجلاوى.

ويستعد الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث سيلتقى الأبيض نظيره المقاولون العرب، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 – 2021، والتى أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، انطلاقه بداية من يوم 11 من شهر ديسمبر الجارى، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لبداية منافسات الدورى بشكل قوى لمُصالحة الجماهير بعد انتهاء الموسم المنقضى، باحتلال الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز الذى حصد الأهلى لقبه.

وترغب اللجنة التى تدير الزمالك حاليًا فى سداد رواتب اللاعبين المتأخرة والبالغة قيمتها ما يقرب من 10 مليون جنيه ثم سداد رواتب الموظفين والعاملين بالنادى الأبيض ثم التحرك بعد ذلك لسداد مقدمات عقود اللاعبين عن الموسم المقبل.