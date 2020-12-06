شكرا لقرائتكم سبب اختيار بيراميدز لشعار الأهرامات الثلاثة الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف خالد بدر مدير العمليات بنادي بيراميدز عن سبب اختيار الأهرامات الثلاثة لشعار النادي الجديد، مؤكدًا أن الأهرامات تدل علي الإستدامة والثبات لذلك تم وضع الأهرامات كشعار دائم للنادي فى الفترة المقبلة.

قال ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، إنه فخور للغاية بإطلاق شعار النادي الجديد والذي يمثل مرحلة جديدة من عمر النادي، مشددا على أن النادي يتماشي مع الطموح وبمستوى مناسب لكرة القدم العالمية.

وشدد عيد على أن النادي بنى فريقا قويا خلال عامين فقط والكل بات يحترم بيراميدز وتأهل الفريق لنهائي كأس الكونفدرالية والهدف الرئيسي هو المنافسة على كل الألقاب والبطولات ، مشيرا إلى أن هدف النادي بناء جيل جديد صاعد للكرة المصرية بالكيان الذي يبنى حاليا وبمنظومة احترافية من جميع الجوانب اقتصاديا وتجاريا والتركيز حاليا على الفريق الأول والذي يعتبر واجهة النادي ويعطي طموحا كبيرا للاعبين الناشئين.

وأوضح أن اللوجو الجديد يتناسب مع فكرة النادي وأهدافه واللوجو يتضمن تاريخ مصر الذي يرغب بيراميدز في المشاركة به ، واختتم المدير التنفيذى ان الشعار الجديد يتماشي مع سياسة النادي في المرحلة المقبلة، خاصة وان الاهرامات من اهم العلامات فى العالم، وتعكس فكر النادي الذي يهدف للثبات والاستقرار.

وأكد عيد أن اللوجو هو بداية مرحلة جديدة للنادي وفي الفترة المقبلة ستظهر العديد من الأفكار والمشروعات وفي تطوير فرق الناشئين وغيره من المشروعات، وبيراميدز هو أول نادي يمثل شركة كرة قدم، وفي إطار الدولة وتوجهها فإن الهدف هو التطور والاستدامة.

أشار إلى أن النادي ضم مجموعة رائعة من النجوم وسد الاحتياجات في مختلف المراكز وتعاقد النادي مع مدرب عالمي رودلفو أروابارينا الذي يتماشي مع النادي وأفكاره ويتمنى معه الفوز بأكبر عدد من البطولات.

وحول أسباب تغيير الشعار فإنه يرى أن الشعار الجديد يحقق فكرة النادي نحو التطور للكرة العالمية ووجود الأهرامات مهم للغاية لتأكيد فكرة الاستدامة والاستمرارية وهو الهدف والنادي لديه رغبة في أن يكون فكرة هو التطور الدائم والمستمر.

أكد أن النادي مثلما يعمل على الفريق الأول يعمل كذلك على قطاع الناشئين والأكاديميات والنادي لديه رغبة في التطور وبيراميدز أظهر لاعبا رائعا من منتخب الشباب مثل إبراهيم عادل وكذلك محمود صابر قائد منتخب الشباب، كما أن النادي ضم كريم الطيب الموهبة التي أخرجها إعارة للجونة لإظهار قدراته، بجانب وجود لاعب بقدرات رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي.