شكرا لقرائتكم 28 ديسمبر قمة الزمالك والأهلي في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر إقامة مباراة الزمالك مع الأهلى، يوم 28 من شهر ديسمبر الجارى، على ستاد برج العرب، فى الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وذلك فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ويستعد الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، حالياً، لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث سيلتقى الأبيض نظيره المقاولون العرب فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 – 2021، والتى أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، انطلاقه بداية من يوم 11 من شهر ديسمبر الجارى، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لبداية منافسات الدورى بشكل قوى لمُصالحة الجماهير بعد انتهاء الموسم المنقضى، باحتلال الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز الذى حصد الأهلى لقبه، بالإضافة إلى وداع بطولة كأس مصر التى يحمل الأبيض لقبها من الموسم الماضى، وذلك بالخسارة من طلائع الجيش فى نصف نهائى البطولة المحلية.

رفض مسئولو نادى البنك الأهلى الحصول على خدمات عمر السعيد، مهاجم فريق الزمالك، بسبب تحديد الإدارة البيضاء 5 ملايين جنيه لإتمام رحيل اللاعب بصورة نهائية، وتعرض عمر السعيد، مؤخراً للإصابة بفيروس كورونا، وينتظر الأبيض تعافى اللاعب خلال الأيام المقبلة من أجل العودة للانتظام فى تدريبات الفريق الأبيض.

فيما حرص مسئولو الزمالك على طمأنة اللاعبين حول المرحلة المقبلة، وشهدت الجلسة التى جمعت إدارة النادى الأبيض مع لاعبى الفريق تأكيد المستشار محمد عطية، المفوض لإدارة شئون كرة القدم، للاعبين بأن هناك مجموعة من المكافآت الخاصة المحددة لتحقيق الانتصار فى أول خمس مباريات من بطولة الدورى الممتاز وأن تلك المكافآت سيتم صرفها بصورة نقدية بشكل فورى فى غرفة الملابس عقب نهاية كل مباراة من أجل تحفيز اللاعبين على تحقيق أقوى انطلاقة فى بطولة الدورى إلى جانب التأكيد أن مستحقات اللاعبين سيتم صرفها غدا الإثنين وبحد أقصى بعد غدٍ الثلاثاء.